E' il siracusano Giuseppe Scibilia il nuovo coordinatore regionale per la Sicilia della Lilt

E' stato nominato nuovo coordinatore regionale per la Sicilia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori il dott. Giuseppe Scibilia, già vicepresidente della sezione provinciale di Siracusa.

"È un impegno che assumo al servizio di tutti i presidenti provinciali, sarà indispensabile il loro sostegno - ha detto Scibilia - L’obiettivo è puntare a un coordinamento regionale forte che secondo lo statuto e la mission della LILT avrà per un verso l’obiettivo di integrarsi sempre più con la sede centrale armonizzando le energie delle realtà provinciali; per altro verso puntare ad una fruttuosa ed ampia collaborazione con SSR e con le realtà sanitarie locali e regionali."