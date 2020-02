Siracusa, assegno civico: via al primo progetto al Cimitero

Vai ai primi progetti nell'ambito dell’attivazione del servizio “Assegno Civico” di natura economica per attività di pubblica utilità in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio economico.

In particolare, nel capoluogo, il primo cantiere è cominciato ieri e prevede alcuni interventi, tra cui pulizia e diserbo, al Cimitero.

L’obiettivo è quello di stimolare le potenzialità lavorative dei soggetti assistiti facendo conseguire loro una sufficiente autonomia e le risorse necessarie per fronteggiare i problemi del nucleo familiare di appartenenza.