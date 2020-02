Siracusa, effettuato diserbo straordinario di via Italia 103/105

Al lavoro, da questa mattina, i dipendenti della Tekra, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città, in operazioni di diserbo straordinario di via Italia 103/105.

A darne notizia è l'assessore all'Igiene Urbana Andrea Buccheri

L'intervento è stato disposto per agevolare le operazioni di controllo e successiva pulizia di domani, durante la fiera del mercoledì