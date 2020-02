Siracusa, Conferenza dei Servizi del Distretto socio sanitario 48: i sindacati "noi esclusi dal confronto"

Lamentano il loro non essere stati invitati i segretari generali di SPI Cgil, Valeria Tranchina, FNP Cisl, Vito Polizzi, e Uil Pensionati, Sergio Adamo e Salvo Lantieri, alla riunione di venerdì scorso all'Urban Center per la Conferenza dei Servizi del Distretto socio sanitario 48 e la presentazione del piano di azione locale per il Fondo Povertà.

Atto di accusa all'assessore comunale di riferimento, Alessandra Furnari, la quale, a detta dei sindacati, non avrebbe risposto alla richiesta di confronto tra le parti.

“Riteniamo che sia compito centrale e responsabilità primaria dell'assessorato alle politiche sociali del Comune capofila del Distretto, - si legge in nota di SPI Cgil, FNP Cisl e Uil Pensionati territoriali - dover trovare misure che diano soluzioni immediate ai bisogni sociali di chi è povero, senza tetto, senza cibo, senza lavoro, senza assistenza domiciliare adeguata e non coordinare l'impegno dell'associazionismo, ma avviare azioni di intervento istituzionale che rispondano ad una visione politica della presa in carico della persona anche in modo lungimirante e che soffochi sul nascere il business della cura/assistenza. Le categorie dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle Confederazioni, confermano la disponibilità a continuare il percorso intrapreso per rappresentare le istanze dei propri iscritti e non con il serio impegno fino ad oggi dimostrato.”