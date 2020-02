Siracusa Risorse, Percolla incontra il sottosegretario e i sindacati: "Il Governo seguirà la vicenda"

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio, dott. Domenico Percolla, ha incontrato i sindacati per discutere del quadro economico di Siracusa Risorse, Società interamente partecipata.

Al centro del dibattito l'ultimo incontro che che si è tenuto a Roma con il sottosegretario Villarosa, durante il quale il Governo nazionale ha preso l'impegno di seguire attentamente la situazione sia sotto il profilo finanziario che politico.

Percolla ha spiegato ai sindacati di avere anche incontrato il presidente della Regione, Musumeci, il quale ha piena consapevolezza della situazione in cui versano le ex Province siciliane e Siracusa in particolare, ma per arrivare ad una soluzione definitiva serve il coinvolgimento pieno del governo nazionale e il trasferimento di risorse.