Lentini, trovati due cadaveri in contrada Xirumi: uccisi a fucilate perchè scambiati per ladri di arance

Potrebbe essere stato il guardiano del fondo agricolo a sparare, con un fucile a tre persone. Il fatto si è consumato ieri, in una zona di campagna, a Lentini.

Inizialmente è stato trovato un uomo di 36 anni ferito gravemente e poi, nel pomeriggio, due cadaveri. Sul posto immediate le indagini di Polizia e Carabinieri che hanno portato al fermo di Gaetano Sallemi, che è accusato di duplice omicidio e di tentativo di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo abbia scambiate i tre per ladri di arance e da lì sarebbero partiti i colpi, fatali per i due

Le vittime sono Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, di 19 anni.