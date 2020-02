Zona industriale siracusana, arriva la Commissione per riesame Aia

Da domani la Commissione del Ministero dell'Ambiente per il riesame delle Aia, le autorizzazioni integrate ambientali effettuerà dei sopralluoghi nelaìarea industraiele siracusana.

Saranno presenti anche il dirigente di Protezione Civile, Gianni Attard, e l’esperto del Sindaco per le problematiche ambientali, Giuseppe Raimondo.

Versalis ha chiesto una modifica allo stabilimento, che prevede l’utilizzo di due serbatoi con capacità aggiuntive dell’impianto etilene-acque reflue. Il sindaco Gianni prenderà parte al sopralluogo per verificare la fattibilità della modifica e la necessità di ulteriori prescrizioni.

Il primo cittadino chiederà l'applicazione delle BAT (Best available technology), non solo per le emissioni in acqua, ma anche per le emissioni in aria.

“Da una disamina della documentazione tecnica – ha fatto sapere Gianni - si evince che il Gestore intende applicare le BAT 9 e 11, entrambe concernenti alle emissioni in acqua. Chiederò al prof. Mantovani, Commissario Referente del Gruppo Istruttore, di valutare anche l’applicazione delle BAT riguardanti le emissioni in aria, in particolar modo quelle che limitano i fenomeni di emissioni diffuse BAT 19 e emissioni degli odori BAT 20 e 21. Tutto ciò – ha concluso - al fine di ottemperare a quanto previsto dal nuovo Piano Regionale della Qualità dell’Aria, salvaguardando la salute della popolazione”.

Il sopralluogo della Commissione Istruttoria del Ministero dell’Ambiente prenderà il via alle 11:30; sotto la lente d’ingrandimento i principali impianti di produzione, le emissioni, i presidi di abbattimento e i sistemi di monitoraggio. Sempre domani, dalle 15:30 alle 18:30, ancora presso lo stabilimento Versalis, si svolgeranno le riunioni del gruppo di lavoro.

Nei giorni a seguire, il 12 e il 13 febbraio, la Commissione si sposterà negli stabilimenti Isab Nord, Isab IGC e Isab Sud.