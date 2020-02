Giro di Sicilia, nella prima tappa partenza da Siracusa e passaggio da Avola

Il giro di Sicilia torna ad attraversare la provincia di Siracusa.

L'annuncio questa mattina nel padiglione della Regione Sicilia alla Bit di Milano: l’edizione 2020 del Giro di Sicilia che si svolgerà dall'1 al 4 aprile, prevede la partenza della prima tappa da Siracusa e passaggio da Avola, per concludersi a Licata dopo aver percorso in totale 194 km.

L’evento ciclistico sarà trasmesso in oltre 100 Paesi e con diretta Rai e sarà una vetrina importante per la promozione turistico-economico di Avola. Al via ottimi nomi del ciclismo internazionale, come il vincitore del Giro d’Italia 2014 Nairo Quintana.