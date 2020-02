Siracusa, sostituito un tratto di condotta fognaria tra via Luigi Cadorna e piazza Euripide

E' stato sostituito un tratto di condotta fognaria, ammalorato, tra via Luigi Cadorna e piazza Euripide.

A darne notizia è la Siam spa, gestore del servizio idrico a Siracusa.

In tutto 130 metri di condotta da sostituire per un intervento reso necessario a seguito dei numerosi interventi di manutenzione in passato e per scongiurare eventuali pericoli di inquinamento ma che non comporterà alcun problema per l'utenza sulla funzionalità del servizio.