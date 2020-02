Siracusa, "A scuola di corto" appuntamento al 21 febbraio

“Le vittime sconosciute della mafia” è il tema del prossimo appuntamento di “A scuola di corto”, il progetto dell'assessorato alle Politiche educative del Comune di Siracusa per la diffusione della cultura della legalità.

L'appuntamento è fissato per il 21 febbraio, alle 9,30, al liceo scientifico “Luigi Einaudi” ed è l'ultimo di quelli aperti al contributo di relatori esterni al mondo della scuola.

Davanti agli studenti dei nove istituti superiori che stanno partecipando al progetto, interverranno: il magistrato Antonio Nicastro, sostituto procuratore generale presso al Corte d'appello di Catania; Salvo Palazzolo, cronista del quotidiano “La Repubblica” e profondo conoscitore di Cosa nostra; la dirigente scolastica Valentina Grande.

Sono coinvolti istituti comprensivi e scuole superiori impegnati nella realizzazione di 15 cortometraggi che saranno presentati il 30 aprile in coincidenza con la giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata.