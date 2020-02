Siracusa, riapre ai tifosi lo stadio Nicola De Simone: mercoledì la prima partita

Lo Stadio Nicola De Simone ha avuto il disco verde dalla commissione di vigilanza, questa mattina, a seguito di sopralluogo.

"Finalmente il nostro stadio è aperto ai tifosi" - annuncia il Direttore Generale dell'ASD Siracusa Simona Marletta - "Abbiamo ottenuto il parere positivo per l'apertura e questa è un'ottima notizia. Considerato che si giocherà tra appena due giorni, che non vogliamo certo creare disagi ai nostri tifosi, ma soprattutto per considerarla una sorta di festa, l'accesso alla partita di Coppa Italia di mercoledì sarà libero. Ci vediamo allo stadio".

Mercoledì, quindi, la partita di ritorno di Coppa Italia si giocherà all'interno dell'impianto sportivo aretuseo.

Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione per l'affidamento dello stadio Nicola De Simone tra l'ASD Siracusa e il Comune di Siracusa.

Come si ricorda il Comune aveva pubblicato ben due bandi per affidare la gestione ad un privato dell'impianto, ma entrambe le gare sono andate deserte