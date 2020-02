Siracusa, cadavere sulla scogliera: il 27enne aveva trascorso la notte fuori casa

Stanno lavorando a gran ritmo gli inquirenti della Squadra Mobile di Siracusa, guidati dal dirigente Presti, per ricostruire le ultime ore di vita di Salvatore Petruzzello, il 27enne il cui corpo senza vita è stato trovato ieri, a metà mattinata, sugli scogli di via Riviera Dionisio il Grande, all'altezza di via Eucleida.

Dall'affaccio al mare che chiude la stradina è precipitato il corpo di Petruzzello: non si sa ancora se accidentalmente, se buttato giù da qualcuno e se per la volontà personale di togliersi la vita. Su quest'utlima eventualità i familiari hanno riferito di non aver avuto nessuna avvisaglia.

Quello che, finora, è stato appurato è che il giovane, che abitava con la famiglia in quella zona, aveva passato l'intera nottata del sabato fuori casa, in parte con amici e in parte da solo. La sua morte parrebbe risalire a poche ore prima del suo ritrovamento, segnalato, da alcuni passanti che facevano jogging.

Sull'accaduto la Procura ha aperto un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Grillo. Appare probabile che sia ordinato a breve l'esame autoptico: ad eseguirlo sarà il medico legale Arcifa.

Sui social si sono moltiplicate le attestazioni di dolore per la scomparsa improvvisa di Salvtore Petruzzello, un giovane che lavorava come manovale e che era impegnato nel sociale, attraverso un'associazione di protezione civile e tra i portatori di Santa Lucia.