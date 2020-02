Lentini, riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario e del vecchio lavatoio: presentato il progetto

Un progetto che punta a riqualificare una parte importante del centro della città di Lentini con un forte impatto architettonico, urbanistico e culturale: così si annuncia la riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario e del vecchio lavatoio di Lentini, presentate venerdì mattina durante l’incontro presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città dall’Istituto Autonomo Case Popolari Siracusa e dall’Amministrazione Comunale.

L’acquisto dell’immobile, formalizzato lo scorso ottobre, è stato ritenuto idoneo per diventare sede di 17 alloggi di edilizia sociale, mentre il vecchio lavatoio tornerà ad essere un Auditorium, riassumendo il ruolo avuto fino al violento incendio del’1 luglio del 2007, che lo ha completamente distrutto.

“Vogliamo che questo luogo, totalmente rinnovato, possa essere il momento di ricucitura di un doppio strappo per la nostra città- ha sottolineato il Sindaco Saverio Bosco-: lo strappo del danno territoriale, dovuto al terribile incendio, che ha determinato una ferita per la vita cittadina; e lo strappo che ci ha portato via uno dei cittadini più valorosi della nostra città, Pippo Centamore, a cui proporrò di intitolare l’auditorium”.

Il progetto impegnerà un importo di 4.474.000 euro, di cui il 70% sarà destinato agli alloggi di edilizia sociale e il resto al vecchio lavatoio e agli spazi comuni. Il progetto di riqualificazione del vecchio lavatoio è stato infine illustrato nei dettagli da Bruno Zagami, Coordinatore del 3° settore “Lavori Pubblici” del Comune di Lentini, che ne ha sottolineato la continuità con la funzione storica originale, mantenuta grazie ad alcuni elementi architettonici che richiameranno lo scorrere dell’acqua.