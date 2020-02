Siracusa, palloncini rossi nelle buche per segnalare il pericolo: l'iniziativa del Pci

Palloncini rossi nelle buche per segnalare il pericolo ad automobilisti, ciclisti e centauri. Questa l'iniziativa del Pci Siracusa, ieri, in via Giuseppe Toscano.

Secondo quanto riferiscono gli attivisti, pare che più di una segnalazione sia stata inoltrata all'Amministrazione comunale, ma senza alcuna risposta.

L'obiettivo dei palloncini, quindi, ha anche la finalità di richiamare l'attenzione degli organi competenti.