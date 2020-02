Diserbo strade provinciali di Siracusa Risorse, dal capoluogo a Pachino

Continuano le operazioni di diserbo lungo le strade provinciali di Siracusa Risorse.

Gli ultimi interventi eseguiti riguardano la ex strada statale 114 nel tratto compreso tra gli svincoli autostradali la rotatoria di Belvedere e le piazzole. Completato il diserbo anche per quanto riguarda le provinciali N. 60 (Monticelli-Albanelli Cannizzoli-S. Catrini con diramazione per Pennino); la SR N.3 (Ponte Pietra Cozzo Pantano); la N. 22 (Pachino-Ispica); la N. 100 (Burgio-Luparello) e l’asse introduzione Sortino.