Avola e Noto, controllo straordinario del territorio: 3 denunce e 10 sanzioni

Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri nel fine settimana tra Avola e Noto.

Due uomini sono stati denunciati perché sorpresi alla guida dei loro veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Un 37enne di Avola è stato deferito perché era alla guida di un auto pur non avendo mai conseguito la patente. Nell’ultimo biennio, l'uomo era stato già sanzionato per la stessa violazione.

Elevate 10 sanzioni per complessivi 15.000 euro, per violazioni al codice della strada: dalla guida senza patente all’omessa revisione obbligatoria.

Analoghi controlli straordinari del territorio sono in programma per il prossimo fine settimana.