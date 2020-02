Premio Oscar, il miglior film è "Parasite" di Bong Joon Ho

Parasite del sudocreano Bong Joon Ho vince gli Oscar come miglior film, miglior film internazionale, per la regia e per la sceneggiatura originale.

Joaquin Phoenix miglior attore per Joker di Todd Phillips, Renee Zellweger miglior attrice per Judy.

Premiati Brad Pitt e Laura Dern come non protagonisti.

A 1917 di Sam Mendes tre statuette per il sonoro, la fotografia e gli effetti speciali. Per Joker il riconoscimento per la migliore colonna sonora originale. Vincono anche gli Obama, produttori del miglior documentario 'American Factory' dalla loro Higher Ground. Sul red carpet, l'omaggio di Spike Lee a Kobe Bryant: uno smoking color viola e oro con il 24 sulla giacca.