Siracusa, rinvenuto il cadavere di un giovane sulla scogliera di via Riviera Dionisio il Grande

Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto questa mattina sulla scogliera di via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa.

Si tratta di Salvatore Petruzzello, 27 anni del capoluogo.

Era metà mattinata, le 11 circa, quando due passanti hanno notato il corpo sugli scogli e hanno allertato la Polizia.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare con un'autoscala per recuperare il cadavere.

Indagini in corso da parte della Squadra Mobile per ricostruire l'accaduto: Petruzzello è precipitato dal muretto dell'affaccio a mare. Resta da capire se sia caduto accidentalmente o se sia stato scaraventato giù da qualcuno. L'ipotesi del suicidio, seppur presa in considerazione, appare meno probabile, visto che in famiglia il giovane non aveva dato nessun segnale che potesse allarmare in tal senso.

Secondo quanto appreso sino a questo momento, il giovane viveva in zona insieme alla sua famiglia di origine e svolgeva lavoretti saltuari come manovale.