Siracusa, ripescato il cadavere di un giovane dalle acque di via Riviera Dionisio il Grande

Il corpo senza vita di un giovane di 26 anni è stato ripescato dalle acque di via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa.

Era metà mattinata, le 11 circa, quando due passanti, che facevano jogging, hanno notato il corpo che galleggiava e hanno allertato la Polizia.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il cadavere.

Indagini in corso da parte della Squadra Mobile per capire cosa possa essere accaduto.