Siracusa, Sorbello: "Dopo la Terra dei fuochi, Papà Fancesco venga nel quadrilatero industriale"

Papa Francesco in visita nella Terra dei Fuochi il 24 maggio, in occasione del quinto anniversario dell’emanazione dell'enciclica “Laudato sì” sulla tutela dell’ambiente.

Da qui l'auspicio espresso da Salvo Sorbello che un giorno il Pontefice possa visitare il quadrilatero industriale compreso tra Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa, altrettanto martoriato dal punto di vista ambientale.

"Per i nostri tanti morti uccisi dai veleni, con i bambini nati malformati, con i mille appelli che non hanno mai ricevuto alcuna risposta, con le invocazioni agli organi competenti rimaste spesso inascoltate, con le bonifiche tante volte annunciate ma mai avviate. Forse - conclude Sorbello - solo le parole del Papa potrebbero scuotere un immobilismo imperdonabile e servirebbero anche a far risaltare le tante colpevoli, imperdonabili assenze".