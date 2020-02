Siracusa, nuovo blitz in via Italia 103: sequestrate 184 dosi di marijuana

Nuovo blitz dei Carabinieri ieri notte in via Italia 103.

Dopo un’accurata attività di osservazione e controllo, i militari hanno fatto irruzione in una palazzina rinvenendo e sequestrando 184 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 114 grammi. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe fruttato diverse centinaia di euro.