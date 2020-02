Thailandia: soldato spara in centro commerciale, 27 morti

Attentato di ieri in un centro commerciale di Khorat, in Thailandia, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo 27 persone. Secondo quanto riferito dal primo ministro, il sergente, 32 anni, avrebbe compiuto il massacro per un "problema personale" legato alla vendita di una casa. L'uomo è stato ucciso in seguito ad un blitz delle forze speciali nel mall dopo diverse ore in cui il sergente si era asserragliato nella struttura.