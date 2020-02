Siracusa, reati in materia di stupefacenti: arrestato un uomo

La Polizia di Stato di Siracusa, in ottemperanza ad un ordine emesso dalla Procura presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno arrestato Sebastiano Guzzardi, di 46 anni.

Il provvedimento scaturisce in relazione alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, a cui lo stesso era stato ammesso dopo una condanna definitiva in materia di stupefacenti inflittagli dalla Corte d’Appello nel 2015.

Guzzardi è stato condotto al Cavadonna