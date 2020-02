Siracusa, Poliziotti circondati e aggrediti ad un posto di blocco: denunciati in due

Stavano svolgendo il loro lavoro, stavano effettuando un controllo del territorio, quando un gruppo di poliziotti sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone al fine di far scappare un giovane di 22 anni, al quale era stata alzata la paletta. Il giovane era sorpreso alla guida di una Honda SH sottoposta a sequestro amministrativo. A quel punto è scattata l'aggressione e la fuga del giovane.

Successivamente, la Polizia ha fatto irruzione in casa del ragazzo sottoponendola a perquisizione. Nell'abitazione del 22enne, già fermato al posto di blocco, sono state rinvenute e sequestrate due pistole modello Bruni, riproduzioni di armi autentiche prive di tappo rosso e attrezzatura da lavoro presumibilmente provento di furto (trapani, compressori, taglia piastrelle, cacciaviti, un booster ed altro materiale).

Inoltre, è stato posto sotto sequestro un sistema di video sorveglianza, completo di telecamere monitor e sensori, posto a tutela dell'abitazione e due ricetrasmittenti.

Al termine delle attività, sono stati denunciati L.V., ventiduenne, e L.M. quarantacinquenne, entrambi già noti alle forze di polizia, per i reati di minacce, violenza, resistenza e lesioni a P.U., danneggiamento aggravato e ricettazione.

"Come Segrerario del maggior sindacato della Polizia di Stato - commenta l'accaduto Tommaso Bellavia, segretario provinciale Siulp - esprimo una forte condanna per quest'ultimo episodio di aggressione nei confronti di agenti della polizia e, nel complimentarmi con i colleghi per la ferma e immediata risposta operativa, mi auguro che questi violenti non possano più sperare in un diffuso senso di impunità. Ho fiducia nella magistratura ed auscupico una sempre maggiore risolutezza e velocità nell'applicazione delle pene per questi soggetti"