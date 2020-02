Siracusa, arrestato il presunto autore di una rapina alla farmacia di via Grottasanta

E' stato riconosciuto come l'autore di una rapina in farmacia e per tale motivo, la Polizia di Stato ha arrestato Dario Bennici, quarantenne, indagato per il reato di tentata rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, lo scorso 11 gennaio u.s., al fine di impossessarsi del denaro contenuto in un registratore di cassa di una farmacia in via Grottasanta, avrebbe brandito un oggetto metallico contro un dipendente. Bennici, non riuscendo ad impossessarsi del denaro, avrebbe rubato alcuni profumi e due cofanetti di cosmetici, asportandoli dagli scaffali e dandosi alla fuga.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.