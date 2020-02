Melilli, esce per un'escursione e perde l'orientamento: ritrovato poche ore dopo sotto un albero

Era uscito per una piacevole escursione in zona Cannizzoli Cava Cugno Rio a Melilli ma, tra la fitta vegetazione, un uomo di Melilli, di 30 anni, si era smarrito.

Il fatto è accaduto ieri, intorno alle 15.30, quando i Carabinieri hanno ricevuto, sul numero unico d’emergenza, la richiesta di aiuto del giovane che in stato confusionale non sapeva fornire utili indicazioni sulla sua posizione.

Immediati i soccorsi dei Carabinieri di Augusta e Melilli che, supportati dall’elicottero, hanno rastrellato l’area limitrofa a quella dalla quale il giovane era partito.

Dopo poche ore il giovane è stato ritrovato a circa 5 chilometri dal centro abitato, in forte stato d’ansia, al riparo sotto un albero

Il giovane 30enne, subito visitato dal personale del 118 intervenuto sul posto, versa in buone condizioni di salute, anche se lo spavento è stato grosso.

Sul posto anche i vigili del fuoco