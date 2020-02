Siracusa, aggiudicazione asili nido: slitta tutto al 13 febbraio

Non se ne parla di riaprire gli asili nido a Siracusa, nonostante l'anno scolastico sia partito nel mese di settembre. Il motivo è da ricercare nella sospensione della procedura di affidamento del servizio decretata dal Tar di Catania, il quale ha fissato la prossima udienza per il 13 febbraio.

Il bando dovrebbe affidare la gestione per tre anni, ma al momento i disagi a causa degli asili chiusi in città sono tanti.

Da un lato sacrificata la socialità dei bambini, dall'altro ci sono le mamme lavoratrici private di un servizio importanti, ed infine le operatrici degli asili con problemi lavorativi.