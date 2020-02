Stadio Nicola De Simone, firmata convenzione tra Comune e Siracusa calcio: a breve possibile riapertura

E' stata firmata nei giorni scorsi la convenzione per l'affidamento dello stadio Nicola De Simone tra l'ASD Siracusa e il Comune di Siracusa. Per lunedì mattina è previsto il sopralluogo delle commissioni di vigilanza pubblici spettacoli: "ci auguriamo quindi di poter confermare l'apertura al pubblico in occasione della partita di ritorno di Coppa Italia prevista per mercoledì" - si legge in una nota della società.

Come si ricorda il Comune aveva pubblicato ben due bandi per affidare la gestione ad un privato dell'impianto, ma entrambe le gare sono andate deserte