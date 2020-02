Siracusa, Libero Consorzio e Comune di Palazzolo Acreide siglano 2 convenzioni

Due convenzioni sono state firmate dal Libero Consorzio Comunale, con il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo. La prima prevede la cessione in comodato d’uso da parte del Comune di Palazzolo Acreide di alcuni locali dell’Ostello della gioventù da utilizzare per gli studenti dell’Alberghiero. Inoltre il comune di Palazzolo, a titolo gratuito, consente il trasferimento dell’Istituto tecnico industriale nei locali di via Maestranza.

Questi trasferimenti si sono resi necessari poiché, nell’immobile che ospitava i due istituti scolastici, si è verificato un crollo del solaio. Di conseguenza il Commissario del Libero Consorzio, Domenico Percolla e il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, hanno firmato una seconda convenzione in base alla quale il Comune di Palazzolo assume l’onere di procedere alla progettazione per sistemare il vecchio edificio che ospitava i due istituti scolastici.