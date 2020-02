Elezioni amministrative ad Augusta e Floridia, si vota il 24 giugno

Si svolgeranno il 24 maggio le elezioni amministrative in 61 Comuni siciliani. Saranno circa 750 mila i siciliani chiamati al voto.

In provincia di Siracusa le elezioni si terranno ad Augusta e Floridia.

Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha fissato per il 7 giugno la data dell’eventuale ballottaggio.

E se ad Augusta si torna alle urne per scadenza naturale del mandato, a Floridia si vota anticipatamente perché commissariato.

Sia ad Augusta che a Floridia si voterà con il sistema proporzionale per l'elezione, rispettivamente di 24 e 16 consiglieri comunali.