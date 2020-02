Commercio, nel 2019 boom delle vendite sul web: +18,4%

Nel complesso del 2019 il valore delle vendite al dettaglio cresce dello 0,8%, in accelerazione rispetto all'anno precedente (+0,1%). Lo rileva l'Istat. Ma se la grande distribuzione registra una crescita dell'1,4%, le vendite nei piccoli negozi risultano in flessione per il terzo anno consecutivo (-0,7%). In significativo aumento il commercio elettronico (+18,4%). Nel solo mese di dicembre le vendite al dettaglio tornano a crescere su base mensile, aumentando dello 0,5%, rileva inoltre l'Istat. Sul rialzo, che segue due flessioni congiunturali consecutive, potrebbe aver inciso favorevolmente il Natale. Su base annua si registra così un nuovo aumento, pari al +0,9% in valore. Si tratta del settimo incremento di fila in termini tendenziali.