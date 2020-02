Siracusa, il Prefetto in visita in Questura: ricevuta dal Questore e dai funzionari di tutta la provincia

Il nuovo Prefetto di Siracusa, Giuseppa Scaduto, questa mattina si è recata in visita in Questura.

A riceverla il Questore, Gabriella Ioppolo, e i funzionari della Polizia di Stato di tutta la Provincia.

Il Prefetto ha espresso parole di vicinanza e di apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato della provincia aretusea e si è soffermato soprattutto sulle importanti tematiche riguardanti la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore ha illustrato brevemente il lavoro svolto dalla Polizia di Stato in provincia sia sul versante della repressione che della prevenzione dei reati.