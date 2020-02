L'Ortigia in vasca domani a Napoli contro il Posillipo

In vasca a Napoli, domani alle 16, l'Ortigia contro il Posillipo. Tra i biancoverdi qualche elemento non è al meglio, ma in generale gli uomini di Piccardo sono pronti e determinati a combattere per i tre punti, così da chiudere positivamente questo grande girone d'andata.

"Non stiamo benissimo, -commenta l'allenatore Piccardo - perché abbiamo Giacoppo che è rientrato ieri dopo quattro giorni di stop, per via del taglio all'occhio rimediato contro Recco. La Rosa ha problemi alla schiena, mentre Rossi ha avuto l'influenza. Insomma siamo un po' incerottati, però ci siamo. A livello tattico sarà una partita che dovrà essere nuotata, cercando sempre di attaccare i due metri. Dobbiamo fare attenzione nella fase difensiva mentre nuotiamo verso la nostra difesa, tenendo chiuse le prime linee di passaggio. Dobbiamo ritornare con i giusti tempi e gestire bene le fasi della superiorità e dell'inferiorità”.