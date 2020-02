Noto, sequestrati beni per un valore di oltre 550mila euro a pregiudicato appartenente ai “Camminanti”

Sequestro beni per un valore di oltre 550.000 euro è scattato, da parte della Guardia di Finanza di Siracusa, nei confronti di un pluripregiudicato netino, appartenente alla comunità nomade dei “Camminanti”.

In particolare, sono stati sequestrati 1 terreno, 5 polizze, 3 automezzi e 4 rapporti bancari, per un valore complessivo di 565.000,00, risultati nella disponibilità dell'uomo che, senza fissa occupazione, nell’arco di qualche anno sarebbe riuscito ad accumulare tale patrimonio, occultato al fisco e frutto di numerose attività delittuose.

Le Fiamme Gialle hanno dimostrato come i redditi percepiti dall'uomo, per lo svolgimento saltuario dell’attività di bracciante agricolo, non sarebbero stati sufficienti al sostentamento minimo del nucleo familiare, né tantomeno a giustificare gli acquisti e gli investimenti effettuati dall’interessato negli anni.

Inoltre, l'uomo è noto per aver commesso la “truffa dello specchietto” ad Imperia, Piacenza, Ferrara, Pescara, Messina, Catania, Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Siracusa.