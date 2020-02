Siracusa, scuole impegnate nella valorizzazione Ciane Saline

Si chiama “La bellezza che resiste - Viaggio nel patrimonio naturale siracusano” il progetto al quale ha aderito la riserva naturale Ciane Saline, promosso dall’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Siracusa per valorizzare e salvaguardare le risorse naturali ed archeologiche del territorio siracusano.

Il progetto si divide in due fasi. La prima, quella conoscitiva, ha visto il direttore ed i funzionari del servizio R.N.O. insieme al funzionario responsabile del Settore Politiche Educative del Comune di Siracusa illustrare e portare a conoscenza negli otto istituti scolastici che partecipano al progetto, le peculiarità naturalistiche della riserva Ciane Saline di Siracusa.

Nella terza decade di marzo gli studenti svolgeranno delle visite didattiche all’interno della riserva Ciane Saline di Siracusa per sviluppare la conoscenza delle specie animali, arboree ed erbacee che vivono all’interno dell’area ed ammirare altresì gli angoli più suggestivi che si incontrano percorrendo il sentiero della riserva.