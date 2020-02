Siracusa, domenica una Giornata in memoria delle vittime delle foibe

Il circolo aretuseo di Fratelli d'Italia ricorda il dramma delle Foibe durante un incontro che di terrà domenica 9 febbraio alle ore 18.00 presso la Casa del Mutilato a Siracusa in viale Regina Margherita n.19. Sarà dato spazio ad una lettera molto toccante ricevuta per l'occasione dalle parenti di Norma Cossetto. Inoltre, Fratelli d'Italia chiederà al Comune di Siracusa di dedicare una via in memoria di Norma Cossetto e di tutti i Martiri delle Foibe.