Noto, comunicazione: nasce il canale Telegram del Comune

Il Comune di Noto potrà comunicare, da questa mattina, anche via Telegram del Comune di Noto.

Per iscriversi, sarà necessario scaricare l’app di messaggistica istantanea Telegram attraverso Apple Store, Google Play Store e Microsoft Store ed effettuare la registrazione. Successivamente bisognerà cercare il canale pubblico @ComunediNoto e cliccare su “unisciti”: pochi click per restare aggiornati su quello che succede a Noto.

Saranno veicolate notizie di interesse pubblico