Sanremo, Tecla Insolia vince il Premio Jannacci

Tecla Insolia, la 16enne originaria della provincia di Siracusa (il padre è di Floridia e la madre di Solarino) in gara tra le "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2020 ha vinto il Premio Jannacci di NUOVOIMAIE, l'istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

Il riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione, è dedicato alla miglior interpretazione per la categoria Nuove Proposte.

E' stato assegnato alla giovane interprete con la sua 8 marzo "per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali".