Siracusa, l'assessore Buccheri passa al Pd e i Verdi chiedono un posto in giunta

"Andrea Buccheri non rappresenta più l’espressione in giunta comunale dei Verdi", A comunicarlo è il gruppo della Federazione dei Verdi / Europa Verde di Siracusa dopo l'adesione di Buccheri al Partito Democratico.

Gli esponenti dei Verdi, Salvo La Delfa, Alberto Scamacca e Salvo Costantino, ringraziano l’assessore Buccheri per l’ottimo lavoro svolto, ma sollevano la questione dell’assenza di un loro rappresentante all’interno della giunta comunale.

Da qui l'esigenza di un confronto con il sindaco Francesco Italia, anche in virtù della notevole adesione di simpatizzanti registrata durante il tesseramento al movimento ambientalista.