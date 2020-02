Medaglia d'oro per il siracusano Davide Inserra ai campionati italiani di Break Dance

Il ballerino siracusano Davide Inserra, in arte b-boy Danger, sale per la seconda volta sul gradino più alto del podio ai campionati assoluti di break dance 2020.

Dopo il primo oro ottenuto il 10 luglio a Rimini, questa volta é stato il floor del Palapaternesi di Foligno e una giuria internazionale, ad incoronare il ballerino siracusano campione d'Italia nella categoria under 11.

La vittoria agli assoluti è valsa per Danger la convocazione al raduno con la nazionale italiana di break dance nel centro olimpico di Formia, agli ordini di mister Kacyo. Qui incontrerà e si confronterà con gli atleti in fase di preparazione alle olimpiadi giovanili che si terranno a Dakar tra 2 anni.