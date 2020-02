Siracusa, Coronavirus: da Federfarma l'invito a non creare allarmismo

Attenzione massima sul Coronavirus e allarmismi ingiustificati. Così interviene il presidente della Federfarma, Salvatore Caruso “Al di là dell’aumento esponenziale della vendita di mascherine monouso – afferma Caruso – fatto più di colore che altro vista l’assai limitata capacità di questo strumento nel prevenire eventuali infezioni, quello che più infastidisce è una sorta di diffidenza strisciante che sembra voler contagiare, questa sì in maniera preoccupante, alcuni cittadini verso la comunità cinese radicata nel nostro territorio, formata da uomini e donne che spesso la Cina non l’hanno neppure mai vista.

I consigli per restare comunque sereni restano sempre gli stessi – conclude il presidente di Federfarma – a cominciare dall’evitare i viaggi in Cina, ma anche vaccinarsi per la normale influenza, in modo da evitare possibili preoccupazioni e sovraffollamenti nelle strutture sanitarie, senza dimenticare infine di lavare con regolarità le mani, starnutire coprendosi la bocca con il gomito ed evitare luoghi affollati e non arieggiati per troppo tempo”.