Siracusa, scooter elettrici per dipendenti pubblici: il MeetUp "Iniziativa a tempo"

"Iniziativa a tempo, come quella delle go-bike". Così il MeetUp Siracusa commenta la notizia, data dal Comune, dell'acquisto di scooter elettrici con 400mila euro di fondi regionali ad hoc destinati ai dipendenti degli enti pubblici territoriali, incluse le scuole, per disincentivare l'uso dell'auto nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola.

Il MeetUp Siracusa, al fine di scongiurare il pericolo, chiede all'assessore Maura Fontana di fissare da subito regole chiare per l'utilizzo dei mezzi per garantire sin da ora che non finiranno in deposito comunale o, peggio, in qualche garage privato.

Però, il concetto di città sostenibile è condivisibile, tanto che il movimento avanza una proposta: "sarebbero da prevedere anche incentivi economici per i dipendenti che si recano a lavoro in bici e/o con i mezzi pubblici. Ecco, su questo fronte viene poi da chiedere a voce alta che fine abbiamo fatto i soldi ricevuti dal ministero dell'Ambiente nel 2018 e destinati ad incentivare la mobilità sostenibile, secondo un progetto che comprendeva l'acquisto di bus elettrici e la realizzazione di due piste ciclabili cittadine."