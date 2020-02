Indagine falsi invalidi, le reazioni della città di Siracusa

Non si fanno attendere le reazioni alla notizia dei 73 indagati, tra cui medici Asp e personale Inps, per aver dato certificati di falsa invalidità in cambio di denaro, nell'ambito dell'operazione “Povero Ippocrate”

La notizia è stata data questa mattina dalla Procura di Siracusa.

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ringrazia la Procura e gli organi inquirenti per il lavoro fatto: “Da una sommaria ricognizione interna rispetto ai fatti appresi dalla stampa, che merita ulteriori approfondimenti – dichiara il direttore generale – nella vicenda sembrano essere coinvolti pochi medici dipendenti dell’Azienda nei confronti dei quali stiamo avviando i procedimenti disciplinari. Nell’assicurare la massima collaborazione alla Magistratura, non possiamo fare a meno di rilevare come per colpa di pochi si getta discredito sui tanti professionisti dipendenti del servizio sanitario che si prodigano onestamente per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.

Poi parola a Confartigianato Siracusa che dichiara: "Da una parte c'è lo sconforto per la presunta condotta illecita dei medici che hanno infangato la propria professione e tradito il giuramento d'Ippocrate, dall'altra c'è la consapevolezza che magistratura e forze dell'ordine tengono alta la guardia – aggiungono i dirigenti dell'associazione datoriale – per questo vogliamo manifestare il nostro plauso al procuratore Sabrina Gambino, ai suoi Sostituti e ai carabinieri"