Lentini, nascondeva in casa marijuana: denunciato per spaccio

Avrebbe nascosto, all'interno della propria abitazione, 20 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha denunciato S.S., lentinese di 22 anni, a seguito di perquisizione domiciliare