Siracusa, pesca illegale subacquea di ricci in Ortigia: sanzioni

Erano intenti a pescare ricci a Cala Rossa, la piccola spiaggia in zona Lungomare di Levante dell’isola di Ortigia. Per tale motivo due pescatori subacquei sono stati rintracciati e fermati dalla Guardia costiera e dai Carabinieri.

I due, già noti, si trovavano a bordo di una piccola barca sprovvisti di attrezzatura e prodotto ittico. Intuendo che il prodotto ittico e le attrezzature fossero state lasciate sul fondale, i due sono stati rilasciati, ma la zona è stata ben controllata.

Poco dopo, vicino a Forte Vigliena, sono stati avvistati due sub che uscivano frettolosamente dall’acqua tentando di avviarsi verso Via Nizza.

Fermati, i due sono stati trovati in possesso di due grosse sacche di ricci di mare e di un autorespiratore.

Uno dei due pescatori ha gettato in mare le due sacche contenenti un grosso quantitativo di ricci di mare. Soltanto grazie all’intervento della motovedetta della Guardia costiera, a bordo della quale era imbarcato un sub, le due sacche, contenenti circa 800 ricci di mare ancora vivi, sono state trovate.

I due sono stati sanzionati per pesca di ricci di mare oltre il limite consentito dalla legge e con l’ausilio di autorespiratore, per un totale di quattromila euro. Il prodotto ittico sequestrato, ritrovato ancora vivo, è stato rigettato in mare