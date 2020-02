Melilli, in sciopero le lavoratrici dell'appalto pulizie del Conforama

Braccia incrociate per l'intera giornata di oggi da parte delle dipendenti della ditta che ha in appalto il servizio pulizie del centro commerciale Conforama a Melilli.

La protesta è stata indetta dalla Fisascat Cisl.

Le lavoratrici manifestano contro la riduzione delle ore lavorative con conseguente riduzione dello stipendio.

Secondo quanto riferisce il sindacato, inoltre, l'azienda avrebbe imposto trasferimenti in altri territori e avrebbe intimato ad altre tre dipendenti di accettare la riduzione oraria a partire dall’inizio di febbraio.”altrimenti avrebbero provveduto in modo unilaterale".

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa ha chiesto all’Ispettorato del lavoro un incontro urgente alla presenza di CSP e della committente Conforama.