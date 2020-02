Lodi, deraglia un treno ad alta velocità: un morto e un disperso

Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Morto un macchinista, mentre l'altro risulta disperso.Le cause sono in corso di accertamento. Secondo la Protezione Civile,30 persone sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.