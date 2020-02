Lutto nel mondo del cinema, è morto Kirk Douglas

E' stato probabilmente l'ultimo dei ''duri' della Hollywood degli anni d'oro Kirk Douglas è morto alla veneranda età di 103 anni. Protagonista di film iconici come 'Spartacus', 'Orizzonti di Gloria', 'Il bello e il brutto'.

La notizia della morte della leggenda del cinema è stata data da suo figlio, l'attore Michael Douglas, con un post su facebook: "E' con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'epoca d'oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d'argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà".