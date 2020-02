Noto, a Vendicari la Bandiera Verde 2020: si riconferma spiaggia misura di bambino

"Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi",

Queste le caratteristiche per le quali 16 spiagge siciliane hanno ottenuto, a seguito di un'indagine condotta fra un ampio campione di pediatri, la "Bandiera Verde". Tra queste si riconferma Vendicari, l'unica per la provincia di Siracusa.

In testa a questa classifica c'è la Calabria con 18 spiagge. In totale sono 144 i comuni italiani, spagnoli e quest'anno anche romeni insigniti.

Le spiagge siciliane a misura di bambino in Sicilia sono: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.