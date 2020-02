Siracusa, firmato il decreto per l'ex Provincia: in arrivo 4,2 milioni

In arrivo 4,2 milioni per l'ex Provincia di Siracusa. E' stato , infatti, firmato il decreto che stabilisce l'assegnazione delle risorse.

A darne notizia l'assessore regionale, Edy Bandiera che su questo fronte, non ha lesinato il suo impegno.

Nello specifico 1 milione 504.041,39 sono il risultato del riparto delle accise, mente 2 milioni 734.593,43 euro rappresentano l'anticipazione per l'annualità 2020, che è stata effettuata solo per l'ex Provincia di Siracusa in ragione della sua pesante crisi finanziaria.